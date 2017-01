Ilary Blasi: "Sogno il Grande Fratello, ma..."

foto Ufficio stampa Correlati SENSUALE E PREZIOSA 09:13 - Smentisce di essere incinta, fa il bilancio dei suoi primi cinque anni alle "Iene", e confessa il sogno segreto di condurre il "Grande Fratello". Ilary Blasi si racconta a 360 gradi sulle pagine di "Tv Sorrisi e Canzoni": "Ci sono tre tormentoni che mi riguardano, dicono sempre che sono incinta, che sono in crisi con mio marito (Francesco Totti, ndr) e che sarò la nuova conduttrice del GF. Farlo adesso? Bho...". - Smentisce di essere incinta, fa il bilancio dei suoi primi cinque anni alle "", e confessa il sogno segreto di condurre il "".si racconta a 360 gradi sulle pagine di "": "Ci sono tre tormentoni che mi riguardano, dicono sempre che sono incinta, che sono in crisi con mio marito (Francesco Totti, ndr) e che sarò la nuova conduttrice del GF. Farlo adesso? Bho...".

"Ogni volta che devono fare un nuovo nome per il Grande Fratello fanno il mio - racconta Ilary - Alessia Marcuzzi si sentirà sta' Ilary sempre addosso... Lei è brava e ha esperienza, perché non dovrebbe farlo ancora lei? Comunque nessuno mi ha chiesto niente. In teoria ho sempre sognato di condurlo, ma magari te lo propongono e in quel momento non te la senti".



Alle "Iene", invece, è salda da ben cinque anni: "Sono andata in onda fino a pochi giorni dalla gravidanza, è un programma che mi è sempre piaciuto. Sono qui da tanti anni, e penso di essere agli sgoccioli, un po' per il tempo trascorso, un po' per l'età. Questa trasmissione si alimenta di nuove esperienze e nuovi volti".



Poi tiene a precisare di non essere incinta: "Non aspetto il terzo figlio, si tende sempre a dividere chi fa spettacolo in categorie: quella con il bel sedere, la sexy, la bambola... Io evidentemente sono quella dei figli e della famiglia".