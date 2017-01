Paola Barale: "Vi svelo il mio Mistero"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati I MILLE VOLTI DI PAOLA 12:12 - "Ma no, non era lei... figurati", il benzinaio che ha appena fatto il pieno a Paola Barale lo ripete al collega e la new entry di "Mistero" (dal 26 aprile in prima serata su Italia 1) - al telefono con Tgcom24 - ci ride di gusto: "Mi divertono queste scenette". D'altronde la conduttrice è sempre stata camaleontica, e non è facile scoprire la vera Paola: "Ma io non sono difficile, ho accettato di fare 'Mistero' solo perché è un programma che mi piace". - "Ma no, non era lei... figurati", il benzinaio che ha appena fatto il pieno a Paola Barale lo ripete al collega e la new entry di "Mistero" (dal 26 aprile in prima serata su Italia 1) - al telefono con Tgcom24 - ci ride di gusto: "Mi divertono queste scenette". D'altronde la conduttrice è sempre stata camaleontica, e non è facile scoprire la vera Paola: "Ma io non sono difficile, ho accettato di fare 'Mistero' solo perché è un programma che mi piace".

Che ruolo avrai?

Come tutti gli altri, giro i miei servizi in esterna e poi li presento in studio. Sono fortunata perché ho trovato un team già collaudato che mi ha accolto a braccia aperte. E mi trovo molto bene...



Quindi nessuno screzio ad esempio con Jane Alexander come invece si vocifera?

Ma no.. Non sono cose vere.



Hai la fama di non essere una "facile", cosa ti ha convinto a fare "Mistero"?

Sono più facile di quello che si possa immaginare. Non sono per niente difficile. Ho accettato la proposta semplicemente perché il programma lo guardavo da casa e mi è sempre piaciuto. Mi sono sempre interessati questi temi ed ero curiosa di vedere cosa succedeva dall'altra parte...



Il tuo compagno Raz Degan l'ha già condotto, ti ha dato qualche consiglio?

No (il tono si fa secco e deciso, guai a sfiorare la sfera privata). E' solo contento per me.



Ogni volta che torni a condurre un programma si parla di "ritorno" della Barale in tv e tu puntualmente ti arrabbi...

Basta staccare per qualche anno e parlano subito di ritorno. L'hanno detto anche quando due anni fa ho condotto 'La pupa e il secchione'.



A proposito, ti sei pentita?

Era un programma che non conoscevo ed ero un po' prevenuta. Alla fine mi sono divertita, mi ha permesso di superare un mio limite: quello di non dire 'no' a priori.



Tanti anni fa hai lasciato "Buona Domenica", come è cambiata la tv e come è cambiata Paola?

Io non sono mai cambiata. Certo, sono maturata, ma è giusto che sia così a 45 anni. La tv invece è totalmente diversa. Una volta c'era il varietà, lo show, gli ospiti internazionali, dure ore di prove. Adesso ci sono i reality...



Un varietà lo faresti?

Sì, ma sono cambiati i tempi.



Forse a casa si aspettano un ritorno in prima serata...

Ma non so. Tu dove mi vedresti?



Un programma ironico, divertente, fatto su misura...

Magari, ma ci vorrebbe qualcosa di nuovo... Anche se ci sono delle trasmissioni che hanno saputo rinnovarsi. Ad esempio 'Scherzi a parte' era un programma datato ed è stato svecchiato da Luca e Paolo...



Ti sei ridotta lo stipendio...

Me l'hanno chiesto e ho detto subito di sì. Pretendiamo sempre che lo facciano i politici, ma quando tocca a noi... La verità è che guadagniamo tanto ed è giusto che in un momento così particolare anche noi facciamo la nostra parte.



Hai lavorato con i più grandi, da Mike Bongiorno a Raimondo Vianello, cosa ti hanno insegnato?

Mike mi ha insegnato a lavorare, mi ha trasmesso il rigore, la disciplina e l'etica. Raimondo e Sandra erano dei veri artisti.



E con Fiorello?

Fiore è straordinario, lavorerei con lui tutta la vita.



Cambi look continuamente, e in molti subito ti imitano, che rapporto hai con la moda?

Ma niente di particolare. In questo momento indosso una tuta, ma bella eh (ride). La verità è che sono fortunata ad essere circondata da professionisti che ogni volta scelgono insieme a me lo stile più adeguato. Un po' di gusto, poi, non guasta.

Santo Pirrotta