Andrea Dianetti dopo "Amici" un corto sulla vita

16:08 - Dopo aver partecipato come attore ad "Amici 5", Andrea Dianetti continua il suo percorso nella recitazione e fa parte del corto "E la vita continua" diretto da Pino Quartullo e prodotto dall'ex ministro della Salute Girolamo Sirchia, Nicola Liguori e Tommaso Ranchino. Un corto sui trapianti, la donazione di organi e sulla voglia di vivere. Nel cast tra gli altri ci sono Ricky Tognazzi, Francesco Pannofino, Cesare Bocci e Ludovico Fremont.

L'obiettivo è informare, sensibilizzare ed incentivare il tema dei trapianti e l'attività della donazione di organi in Italia. L’iniziativa si iscrive nel programma di marketing sociale voluto da Girolamo Sirchia e sostenuto dalla Fondazione Il sangue e Fondazione Trapianti di Milano, al fine di promuovere cambiamenti per indurre nella popolazione comportamenti utili alla collettività, utilizzando strumenti e tecniche mutuate dal mondo pubblicitario.



La storia ruota attorno a Lorenzo che è un giovane laureato in filosofia, che d'estate lavora come bagnino. Attilio è un noto attore che soffre di una grave patologia epatica. Le loro vite s'incrociano in maniera al contempo tragica e meravigliosa, attraverso la donazione dell'organo del ragazzo improvvisamente scomparso a causa di un incidente con la moto. Attraverso la sensibilizzazione che il migliore amico di Lorenzo, Adriano, un giovane speaker radiofonico, mette in atto nei confronti della famiglia, inizialmente contraria, e al lavoro del personale NIT, che coordina i trapianti nel nostro Paese da ormai 30 anni con risultati eccellenti, i familiari di Lorenzo acconsentono alla donazione degli organi.



Grazie a questo gesto generoso, Attilio dopo una estenuante attesa, sempre sostenuto dalla moglie Giovanna e dal figlio Sandro, torna a vivere e a regalare al pubblico la sua arte e alla sua famiglia la passione per la vita. Nel tramonto di Lorenzo, c'è una nuova alba per Attilio, che lo fa sopravvivere eternamente grato a chi ha compiuto un gesto che regala la vita, la donazione degli organi.