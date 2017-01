"Dr. House", in onda l'ultima stagione

foto Ufficio stampa Correlati I PERSONAGGI DELLA SERIE 16:43 - Dal 24 aprile il finale di "Dr. House" arriva ogni martedì su Canale 5 alle 21.10. Il 19esimo episodio sarà diretto dallo stesso Hugh Laurie mentre è stato già annunciato il ritorno di Olivia Wilde nell'attesissima puntata finale. Intanto ecco tutti i numeri e i motivi per capire l'attesa del finale più chiaccherato della stagione tv. - Dal 24 aprile il finale di "" arriva ogni martedì sualle 21.10. Il 19esimo episodio sarà diretto dallo stessomentre è stato già annunciato il ritorno dinell'attesissima puntata finale. Intanto ecco tutti i numeri e i motivi per capire l'attesa del finale più chiaccherato della stagione tv.

E' il secondo telefilm più visto di tutti i tempi in Italia. Sessantasei sono i Paesi nei quali è stato trasmesso il serial, 177 il numero degli episodi della serie medica (compreso il finale), 400 mila i dollari che Hugh Laurie è arrivato a guadagnare per ogni puntata, diventando l'attore più pagato in America per una serie drammatica, 81 milioni la stima di persone che hanno visto almeno una volta il telefilm nel mondo, 5 i prestigiosi Emmy Awards, gli Oscar della Tv, assegnati alla serie.



Non solo: 3 le volte consecutive, dal 2007 al 2009, che la serie è stata eletta "la più amata" dal pubblico italiano attraverso un referendum lanciato da "Tv Sorrisi e Canzoni" in occasione del Telefilm Festival di Milano, 29 milioni i telespettatori che hanno stabilito il record di ascolti in Usa, durante la quarta stagione, per l'episodio intitolato in originale "Frozen", 14 anni l'età in cui House decide di diventare medico.



Quarantadue è il numero fortunato del Dr. House, 2 gli episodi della serie diretti da Hugh Laurie; 221B il numero civico dove abita House, lo stesso di Sherlock Holmes a Baker Street, il personaggio al quale il dottore protagonista è stato più volte equiparato in saggi, tesi di laurea e post su internet.