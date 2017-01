Arisa verso il bis a "X Factor"

foto Ufficio stampa Correlati IL NUOVO VOLTO 11:01 - Sul suo ritorno a "X Factor" si limita a dire "ho delle belle sensazioni", e anche se "nulla ancora è stato ufficializzato", Arisa è pronta a fare il bis come giudice del talent musicale. In barba a chi la trovava goffa e incompetente, la cantante si è presa la sua rivincita. Dopo il secondo posto a Sanremo (con tanto di nuovo look) ha scritto un libro ed è partito il tour teatrale. E al settimanale "Oggi" confessa: "Sogno un ruolo da cattiva". - Sul suo ritorno a "" si limita a dire "ho delle belle sensazioni", e anche se "nulla ancora è stato ufficializzato",è pronta a fare il bis comedel talent musicale. In barba a chi la trovava goffa e incompetente, la cantante si è presa la sua rivincita. Dopo il secondo posto a Sanremo (con tanto di nuovo look) ha scritto un libro ed è partito il tour teatrale. E al settimanale "" confessa: "Sogno un ruolo da cattiva".

"A 26 anni - racconta la cantante - ho sentito il bisogno di cambiare pelle. Poi è arrivata Victoria Cabello, che ha creduto in me e mi ha dato la possibilità di farlo vedere anche agli altri. Infine c'è stato 'X Factor': la gente ora mi conosce meglio".



Già, il talent musicale che quasi certamente la vedrà di nuovo nella vestE di giudice: "Alla faccia di chi già mesi fa si permetteva di scrivere cose che nemmeno io, né le persone con le quali lavoravo tutti giorni o Sky sapevamo". Oggi Arisa è single: "Non stupitevi se sono single e sto bene, si può vivere e avere un'aria solare anche senza uomo".