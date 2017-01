Licia Nunez: "Seduco con jeans e canotta"

foto Ufficio stampa Correlati ATTRICE SENSUALE 14:27 - Nella fiction di Canale 5 "Le tre rose di Eva" vive un amore velatamente incestuoso con il fratello (Luca Capuano), nella vita invece con la schiettezza che la contraddistingue Licia Nunez ha raccontato la sua delicata storia d'amore con una donna (Imma Battaglia), anche se adesso il suo cuore appartiene a un uomo. A Tgcom24 la sensuale attrice 32enne si racconta tra amore, progetti e seduzione: "Seduco con un jeans e una canotta". - Nella fiction di Canale 5 "" vive un amore velatamente incestuoso con il fratello (), nella vita invece con la schiettezza che la contraddistingueha raccontato la sua delicata storia d'amore con una donna (), anche se adesso il suo cuore appartiene a un uomo. Ala sensuale attrice 32enne si racconta tra amore, progetti e seduzione: "Seduco con un jeans e una canotta".

Parlaci del tuo personaggio ne 'Le tre rose di Eva'...

Interpreto Elena Monforte, una donna difficile, folle ed enigmatica. Una donna che ha un bisogno disperato di essere amata e che invece si sente sempre respinta e abbandonata. Dalla madre, dal padre e dall'uomo che ama. Per questo sviluppa una sete di vendetta.



La scena nella vasca con Luca Capuano, tuo fratello Edoardo nella fiction, è diventata un cult.

Perché Elena ha un rapporto morboso con il fratello. Nella vasca mentre sono entrambi nudi gli chiede se si ricorda di quando avevano sette anni ed erano felici. Il suo è un amore viscerale, quasi incestuoso. E' una vena sottile...



E invece con Francesco Arca (Bruno Attali) è amore vero...

*Elena lo conosce da tempo e lo aiuta molto come amico, poi lo rincontra e se ne innamora follemente. Ma non è ricambiata.



E tu sei fragile e hai bisogno d'amore come Elena?

Diciamo che ci sono molti punti di contatto con il mio personaggio. Per me l'amore è sempre stato al primo posto. Viene prima del lavoro e del successo. Ho sempre basato tutto sull'amore.



Recentemente hai dichiarato di aver incontrato un uomo che ti "turba", state insieme?

Il mio cuore è impegnato. Ma non dico di più. Solo che non fa parte del mondo dello spettacolo.



Hai avuto molto coraggio di fare coming out, raccontando della tua storia con Imma Battaglia, attivista del mondo gay-lesbico...

Nel mio mondo c'è molta ipocrisia. Forse sono l'unica attrice che è uscita allo scoperto. E' stata una storia d'amore bellissima. Completa e delicata. Per me Imma è punto di riferimento. Ancora adesso ci sentiamo e ci consigliamo a vicenda. Siamo due persone che hanno un gran cuore...



Spazi dalla tv al cinema, cosa preferisci?

Apprezzo sia il cinema che la tv, quest'ultima poi è la mia sopravvivenza. Ammetto che sono attratta dal cinema. Mi piace il genere drammatico, i thriller. Ho rivisto di recente 'La sconosciuta' di Tornatore... ecco sogno di lavorare con lui.



Dell'esperienza a 'Ballando con le stelle' cosa ti porti dietro?

Mi ha permesso di abbattere delle barriere e di ritrovare sintonia con il mio corpo. Non ho mai avuto un bel rapporto con il mio fisico, da ragazzina ho sofferto anche di anoressia. Bene, grazie ballo mi sono riscoperta. Ed è stata una grandissima emozione. Adesso mi voglio più bene.



Progetti?

Sono laureata in Marketing e comunicazione e presto farò un corso di integrazione, un master in finanza. Perché come i calciatori penso già al mio futuro. E mi vedo in una piccola casa al mare, con il mio computer davanti alla spiaggia, a fare il broker. In bikini...



A proposito di bikini, come seduci?

Non ho tecniche di seduzione, anche se mi dicono che ho una voce sensuale. Mi basta un jeans e una canotta, un trucco leggero e il gioco è fatto.

Santo Pirrotta