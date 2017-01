"Beautiful", arriva una sexy barista

foto Olycom Correlati UN TALENTO DA REALITY SHOW 08:54 - Direttamente dal "Grande Fratello" americano a "Beautiful" arrivano due bellezze mozzafiato. Ovvero Cassi Colvin, modella che sfila per Hope e Rachel Reilly (che il reality l'ha addirittura vinto) nei panni di una sexy barista. Chi invece dirà definitivamente addio alla soap opera - come anticipa "Oggi" che alla telenovela ha dedicato uno speciale - sarà Nick. Che ben presto uscirà di scena con tutta la famiglia Marone. - Direttamente dal "" americano a "" arrivano due bellezze mozzafiato. Ovvero, modella che sfila per Hope e(che il reality l'ha addirittura vinto) nei panni di una sexy barista. Chi invece dirà definitivamente addio alla soap opera - come anticipa "" che alla telenovela ha dedicato uno speciale - sarà. Che ben presto uscirà di scena con tutta la famiglia Marone.

Ma le sorprese non finiscono qui. Una psichiatra specializzata in terapia sessuale fa il suo ingresso trionfale. Negli Stati Uniti è già apparsa a marzo, in Italia, invece, la vedremo tra dieci mesi circa. Lei è Stacy (Hillary B. Smith, per vent'anni nel cast di "Una vita da vivere") ma non si sa ancora se curerà Booke o Hope.



Sempre in tema di new entry ricompare (per due puntate) la 92enne Phyllis Diller, già nella soap dal 1995 al 2004 nei panni della parrucchiera Gladys che acconciava Sally Spectra.