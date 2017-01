Gianfranco Apicerni: "Ecco la mia fidanzata"

foto Di Più Correlati FELICE CON LUCREZIA 11:23 - Ha voltato pagina, con una nuova fidanzata, conosciuta fuori da un locale romano. L'ex tronista di "Uomini e Donne" Gianfranco Apicerni, dopo la relazione "traumatica" con la corteggiatrice Valeria Bigella, è felice vicino alla studentessa Lucrezia Gizzi e a "DiPiù" confessa: "Ho capito subito che era la donna della mia vita, adesso sogno di tornare a fare il postino per 'C'è posta per te' con Maria De Filippi". - Ha voltato pagina, con una nuova fidanzata, conosciuta fuori da un locale romano. L'ex tronista di ", dopo la relazione "traumatica" con la corteggiatrice, è felice vicino alla studentessae a "" confessa: "Ho capito subito che era la donna della mia vita, adesso sogno di tornare a fare il postino per 'C'è posta per te' con".

"Quando l'ho vista è stato un colpo di fulmine - racconta Gianfranco - quando l'ho vista è stato un colpo di fulmine, le ho subito detto non pensare di liberarti facilmente di me. Ma è una ragazza all'antica e non ha voluto subito darmi il numero di telefono...".



Certo, la paura è tanta, specialmente dopo la storia con Valeria (l'ex corteggiatrice che poi ha avuto una liaison con l'altro tronista Alessio): "E' stata traumatica, dopo di lei non riuscivo più ad andare con una donna, se non una notte e via... L'idea di impegnarmi mi metteva paura".



Adesso però è di nuovo sereno al fianco di Lucrezia: "Se fosse per me andremmo subito a vivere insieme. Ma prima dobbiamo laurearci, anche se per me è più difficile, nel mondo accademico mi fanno pesare il mio passato da tronista".