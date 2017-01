Manuela Arcuri vittima di "Scherzi a parte"

foto LaPresse Correlati FURTO PER LAURA PAUSINI 09:12 - Lunedì 23 aprile in diretta su Canale 5, nuovo appuntamento con "Scherzi a parte - Varietà", il programma di Fatma Ruffini condotto da Luca e Paolo. Ospiti della quarta puntata: Enrico Brignano, Manuela Arcuri, Francesco Renga, Paola Barale, Raz Degan e Luciano Moggi che si sottoporrà alle "domande scomode" di mini Luca e mini Paolo. - Lunedì 23 aprile in diretta su Canale 5, nuovo appuntamento con, il programma di Fatma Ruffini condotto da. Ospiti della quarta puntata:che si sottoporrà alle "domande scomode" di mini Luca e mini Paolo.

Su Premium Play, offerta on demand di Mediaset Premium, (http://play.mediasetpremium.it/) è sempre possibile rivedere “Scherzi a parte” oltre che i 5 cinque scherzi top five proposti in trasmissione, dedicati, in questa puntata, alle finte dirette tv.



In contemporanea alla diretta è possibile seguire il Live Blogging della trasmissione su Facebook (http://www.facebook.com/scherziaparte).



“Scherzi a parte” è un programma di Fatma Ruffini. Livio Elli è il produttore esecutivo e Francesco Galli il direttore di produzione. Marco Calzavara e Riccardo Barbaglio hanno ideato rispettivamente scene e luci. I costumi sono di Anahi Ricca. Massimo Fusi firma la regia.