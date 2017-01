"Amici" vince la sfida del sabato sera

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati E MARIA BALLA IL LENTO CON DUSTIN 12:08 - Primo scontro e prima vittoria: Canale 5 con “Amici” al 20,75% di share batte il diretto concorrente Raiuno con “E’ stato solo un flirt?” che si ferma al 18,73%. Nonostante si disputassero ben tre partite di calcio, il talent show di Canale 5 si aggiudica la serata con il 20,75% di share e 4 milioni 500 mila telespettatori. - Primo scontro e prima vittoria: Canale 5 con “Amici” al 20,75% di share batte il diretto concorrente Raiuno con “E’ stato solo un flirt?” che si ferma al 18,73%. Nonostante si disputassero ben tre partite di calcio, il talent show di Canale 5 si aggiudica la serata con il 20,75% di share e 4 milioni 500 mila telespettatori.

Se sul target individui i punti di distanza sono due, sul target commerciale (15-64 anni) sono oltre 9 i punti percentuali di share con cui il talent show stacca il competitor: “Amici” registra infatti il 23.3% di share mentre “E’ stato solo un flirt?” si ferma al il 14% di share.



“AMICI” CONQUISTA IL PUBBLICO GIOVANE

Ancora una vittoria per il talent show di Maria De Filippi, che si conferma appuntamento consolidato del sabato sera per il pubblico giovane. Sul target 15-34 anni infatti “Amici” ottiene un dato straordinario: il 29.38% di share. Raiuno, sullo stesso travet si ferma all’8.93%. 21 punti percentuali in meno. Il competitor “E’ stato solo un flirt?” che non va oltre l’8.93%. Questo dato evidenzia come “Amici” sia un programma molto amato dai ragazzi, in particolare dalla fascia di pubblico dai 20 ai 24 anni con una share del 46% sul pubblico femminile e del 36% su quello maschile. Tra i giovani si registra oltre il 17% di laureati.