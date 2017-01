Amici, De Filippi lento romantico con Hoffman

Il gossip di questi giorni sul presunto flirt tra Stefano De Martino (fidanzato di Emma) e Belen scatena diversi "buu" del pubblico durante i loro balletti. Ma Maria De Filippi invita a non fischiare: si applaude o si rimane in silenzio. Emma sfodera la sua grinta anche quando la conduttrice del talent show le chiede come sta: "Eh sto di me..." è la risposta sincera e tenera della cantante che durante la serata prima presenta la cover "Nel blu dipinto di blu" e poi la sua hit "Calore".



La serata si apre con la gara dei Big e le loro cover. Se Alessandra Amoroso fa ancora centro con "When a man loves a woman", Annalisa regala una intensa interpretazione della difficile "Why" di Annie Lennox. Bravi anche Marco Carta ("E penso a te") e Pierdavide Carone che omaggia il suo mentore Lucio Dalla con "L'anno che verrà". Pericolosissima la scelta di Antonino con "Almeno tu nell'universo" di Mia Martini, persa in mezzo a (troppi) vocalizzi e orpelli soul.



Il televoto decreta Marco Carta al primo posto e Antonino all'ultimo e quindi lascia provvisoriamente il programma. Proprio Carta riceve la golden share per i brani più venduti della settimana su iTunes e iniziano le sfide dirette sottoposte alla giuria tecnica. Tutti i ragazzi propongono le loro hit più celebri. Carta ("La forza mia") sceglie con coraggio Alessandra Amoroso ("Immobile") e perde. Emma ("Calore") indica il suo amico Pierdavide ("Di Notte") e quest'ultimo non ce la fa. Infine Annalisa ("Diamante lei e luce lui") al confronto con Valerio Scanu ("Per tutte le volte che", scritta da Carone) che non passa e va al televoto con Carta e Carone. Dopo la presentazione degli inediti è Valerio Scanu a non farcela. Ma il cantante polemizza con i giornalisti (a suo dire non benevoli con lui oltre allo studio "ostile" che l'ha contestato) sul fatto che non comprano cd mentre il pubblico a casa sì ma Mauro Coruzzi (Platinette) non ce la fa e lo affronta. Polemica accesa tra i due con Scanu che poi sdrammatizza a suo modo: "Fatevela una risata era una battuta!".



Accesa la gara tra i Giovani. Per la danza Jonathan (rimasto in 'sospeso' settimana scorsa) va allo scontro e perde contro Giuseppe che vince al televoto col 54% delle preferenze. Per il canto si sfidano (per volontà di Grazia Di Michele) i due fidanzati Gerardo e Valeria. Per la giuria tecnica vince Gerardo. La cantante sfiderà la prossima settimana Ottavio uscito perdente dal confronto con Claudia secondo il giudizio della giuria esterna formata da Dustin Hoffman, Claudio Amendola e Alessia Marcuzzi.



Maria De Filippi ha annunciato che il vincitore della categoria Danza sarà proclamato durante la settimana puntata e che saranno tre i contratti in palio offerti da Tezenis.

Andrea Conti