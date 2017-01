"Benvenuti a tavola", un libro da mangiare

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati L'OSPITE A SORPRESA ZALONE 09:58 - Giorgio Tirabassi e Fabrizio Bentivoglio hanno presentato al Multicenter Mondadori di piazza Duomo a Milano il libro di ricette "Benvenuti a Tavola” di Pietro Valsecchi e Andrea Grignaffini, edito da Fivestore. Gli attori in un incontro con il pubblico moderato da Paolo Liguori hanno raccontato anche della loro esperienza sul set e di come si siano innamorati della cucina. Ospite a sorpresa Checco Zalone. hanno presentato al Multicenter Mondadori di piazza Duomo a Milano il libro di ricettedi Pietro Valsecchi e Andrea Grignaffini, edito da Fivestore. Gli attori in un incontro con il pubblico moderato dahanno raccontato anche della loro esperienza sul set e di come si siano innamorati della cucina. Ospite a sorpresa

"Mi sono molto divertito ai fornelli e ho capito che cercare di fare lo chef è come pretendere di giocare a pallone contro la Nazionale", ha detto Tirabassi che ha interpretato il ruolo di un cuoco meridionale con una trattoria 'alla buona' nel centro di Milano, in perenne sfida con lo chef dirimpettaio impersonato da Bentivoglio, più creativo e raffinato.



Anche Bentivoglio ha confessato di non aver imparato a cucinare: "Continuo a essere uno di quelli che preferisce trovare pronto in tavola".



Gli ingredienti della raccolta, edita da Fivestore, sono i manicaretti ispirati alla fiction, che danno vita a un viaggio nella tradizione culinaria italiana, dalla polenta fino alla cassata siciliana, uno per ogni festività religiosa.



Al termine della presentazione è arrivato a sorpresa anche Checco Zalone, invitato da Valsecchi, con il quale sta lavorando al suo terzo film. "Pietro mi ha detto che si mangiava gratis - ha detto - e sono venuto, perché lui sa cucinare davvero: quando vado a casa sua lo trovo sempre ai fornelli".