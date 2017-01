Rachel Bilson: "La mia storia con Adam Brody"

foto Lucky 15:03 - La relazione tra Rachel Bilson e Adam Brody, fuori e dentro il set di "The OC", aveva mandato in visibilio le cronache rosa d'Oltreoceano. Oggi, a distanza di anni e dopo una rottura raccontata fino all'ultimo flash, l'attrice protagonista di "Hart of Dixie" (su Mya, dal 4 settembre in prima serata) è ritornata sulla fine della relazione - evidentemente metabolizzata - dalla copertina del mensile americano "Lucky" di Aprile. - La relazione tra, fuori e dentro il set di "", aveva mandato in visibilio le cronache rosa d'Oltreoceano. Oggi, a distanza di anni e dopo una rottura raccontata fino all'ultimo flash, l'attrice protagonista di "" (su, dal 4 settembre in prima serata) è ritornata sulla fine della relazione - evidentemente metabolizzata - dalla copertina del mensile americano "" di Aprile.

"Non potevo immaginare che mettersi insieme sul set di "The OC" potesse provocare una simile invadenza mediatica! - confida Bilson al mensile - Se non mi dà fastidio essere al centro dell'attenzione quando interpreto un personaggio, nella vita reale lo considero un altro paio di maniche...".



Nell'intervista di "Lucky", l'attrice attualmente fidanzata con Hayden Christensen, recentemente paparazzata insieme a lui alle Barbados, si è lasciata andare anche sullo stile modaiolo che persegue (o, meglio, su quello che disdegna): "Forse sono troppo pazza per non vestire da zoccola. Se indossi qualcosa e ti vedi come una zoccola, alla fine rischi di sembrarlo".