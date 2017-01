Pamela Anderson paladina delle foche

foto LaPresse Correlati UN CUORE TENERO 15:06 - Il passo dalle assolate spiagge californiane di "Baywatch" alle gelide acque artiche popolate da foche è stato breve. L'ex bagnina Pamela Anderson è volata a Berlino per protestare contro il commercio di pelli di foca. L'attrice - che ha sfoggiato per i fotografi una maglietta aderente - si è fatta immortalare davanti alla sede del Ministero dell'Economia tedesco, consegnando poi ad alcuni funzionari la petizione, promossa dalla PETA. - Il passo dalle assolate spiagge californiane di "Baywatch" alle gelide acque artiche popolate da foche è stato breve. L'ex bagninaè volata aper protestare. L'attrice - che ha sfoggiato per i fotografi una maglietta aderente - si è fatta immortalare davanti alla sede del Ministero dell'Economia tedesco, consegnando poi ad alcuni funzionari la petizione, promossa dalla PETA.

Per l'occasione la Anderson ha optato per un look minimal: T-shirt bianca con un cucciolo di foca stilizzato e leggings aderenti effetto nudo, che hanno mandato in visibilio i fotografi presenti. Un outfit studiato quella della bombastica attrice, per catalizzare l'attenzione sulla sua nobile causa.