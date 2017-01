Il caso Melania Rea a "Quarto Grado"

foto Ufficio Stampa Mediaset 11:24 - Nuovo appuntamento con il programma condotto da Salvo Sottile, “Quarto Grado”, in onda su Retequattro, in diretta dal centro Palatino di Roma, venerdì 20 aprile alle 21.10. Ad un anno esatto dal ritrovamento del corpo di Melania Rea, avvenuto lo scorso 20 aprile 2011 nel bosco delle Casermette a Ripe di Civitella (in provincia di Teramo), si torna sull’omicidio della donna di Somma Vesuviana, con documenti inediti e le novità sul caso. - Nuovo appuntamento con il programma condotto da Salvo Sottile, “Quarto Grado”, in onda su Retequattro, in diretta dal centro Palatino di Roma, venerdì 20 aprile alle 21.10. Ad un anno esatto dal ritrovamento del corpo di Melania Rea, avvenuto lo scorso 20 aprile 2011 nel bosco delle Casermette a Ripe di Civitella (in provincia di Teramo), si torna sull’omicidio della donna di Somma Vesuviana, con documenti inediti e le novità sul caso.

Il settimanale a cura di Siria Magri si occuperà anche della scomparsa di Mariella Cimò, una donna di 72 anni di cui non si hanno più notizie dall’agosto del 2011. In attesa dei primi risultati dei Ris, il marito Salvatore Di Grazia (attualmente l’unico indagato) sarà ospite in studio.



In attesa della sentenza d’Appello per il delitto di via Poma - prevista per venerdì della prossima settimana e che vede Raniero Busco a un passo dall’assoluzione, dopo essere stato condannato in primo grado a 24 anni di reclusione - Salvo Sottile, con Sabrina Scampini, tornerà a parlare di questa misteriosa vicenda. Presente in studio, l’avvocato della famiglia Cesaroni.



Questa settimana “Quarto Grado” darà conto anche della scomparsa di Roberta Ragusa andando all’Isola d’Elba, luogo di vacanza della famiglia. Da San Giuliano Terme, intanto, le amiche della donna lanciano un appello perché non vengano abbandonate le ricerche.



Infine, il settimanale di Retequattro tratterà il caso della morte (archiviata come suicidio) di Valentina Salomone, una ragazza di 19 anni della provincia di Catania. I genitori della giovane non credono all’ipotesi del suicidio e chiedono un’autopsia sul corpo della figlia, mai effettuata, e la riapertura delle indagini.



“Quarto Grado” è un programma firmato da Videonews, testata diretta da Claudio Brachino, a cura di Siria Magri, Sabrina Scampini e Salvo Sottile. Alla regia, Dario Calleri. Produzione esecutiva di Simona Lazzarini.