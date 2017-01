Lite ad "Amici" tra Garrison e la Celentano

foto Da video Correlati DURO SCONTRO 14:07 - Garrison e Alessandra Celentano sono sempre stati sinceri tra loro. Mai un'ipocrisia e opinioni espresse senza peli sulla lingua. Fino a quando però la tensione è diventata insopportabile. La ballerina Francesca è perplessa per una coreografia di Garrison: "E' troppo maschile" e così i due professori si confrontano. Non si riesce a trovare un accordo fino a quando Garrison sbatte la sedia e Alessandra si alza e se ne va. sono sempre stati sinceri tra loro. Mai un'ipocrisia e opinioni espresse senza peli sulla lingua. Fino a quando però la tensione è diventata insopportabile. La ballerina Francesca è perplessa per una coreografia di Garrison: "E' troppo maschile" e così i due professori si confrontano. Non si riesce a trovare un accordo fino a quando Garrison sbatte la sedia e Alessandra si alza e se ne va.

Francesca, oltre ad avere dolore alla spalla come la stessa Celentano rivela, non riesce a fare la coreografia di Garrison perché per lei alcuni passi sono decisamente "maschili".



La richiesta è di fare solo qualche modifica. I due professori visionano il video in cui la ballerina spiega i suoi problemi e la Celentano chiede di poter verificare i passi di danza 'incriminati'. Al termine l'insegnante concorda con la sua allieva e chiede a Garrison di poter cambiare qualche piccolo passo. Ma Garrison non ci sta, il confronto tra i due si fa sempre più serrato e degenera con una sedia sbattuta dal coreografo e Alessandra che si alza e se ne va.



HOFFMAN-MARCUZZI-AMENDOLA IN GIURIA ESTERNA, SIANI OSPITE

Quarto appuntamento con il serale di Amici, sabato 21 aprile alle 21.10 su Canale 5. 7 Big e 9 allievi sono ancora in gara pronti a sfidarsi nei due diversi gironi. Il talent show più amato dal pubblico italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi nella puntata di sabato prossimo, avrà come ospite un super ospite internazionale, il due volte Premio OscarSimbolo di marchio registrato Dustin Hoffman come componente della giuria esterna. Insieme al protagonista de “Il Laureato” e di “Rain Man”, questa settimana a ricoprire il difficile ruolo di giudici esterni ci saranno la splendida attrice e conduttrice Alessia Marcuzzi e il sex symbol del cinema italiano Claudio Amendola. Tanto talento ma anche tanta comicità in vista delle gag e delle battute esilaranti dell’attore napoletano Alessandro Siani, altro grande ospite della puntata.



La gara tra i due gironi, quello dei "Giovani" e dei "Big", si fa sempre più avvincente e promette emozioni continue nel corso della serata che, oltre al giudizio della giurie - esterna, tecnica ed orchestra - affiderà al televoto del pubblico da casa, il verdetto finale in vista dell’eliminazione. Dopo il ripescaggio di sabato scorso i BIG in gara che torneranno ad esibirsi dal vivo accompagnati dalla Grande Orchestra diretta dal Maestro Beppe Vessicchio sono Alessandra Amoroso, Pierdavide Carone, Marco Carta, Emma Marrone, Annalisa Scarrone, Valerio Scanu e Antonino Spadaccino. Nel girone dei "Giovani" a lottare per un posto nella finale di Verona ci sono per il ballo: Francesca Dugarte, Giuseppe Giofrè, Nunzio Perricone, Jonathan Dante Gerlo, quest’ultimo a rischio eliminazione; mentre per il canto sono rimasti in gara Claudia Casciaro, Ottavio De Stefano, Carlo Alberto Di Micco, Gerardo Pulli e Valeria Romitelli. I BIG potranno come sempre contare sulle suggestive coreografie di Daniel Ezralow che li accompagnerà durante le esibizioni, mentre Belen Rodriguez, insieme al corpo di ballo dei professionisti di “Amici”, sarà la protagonista di altre sensualissime coreografie.