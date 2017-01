Penelope Cruz a "Supercinema"

foto Afp 16:37 - Su Canale 5, venerdì 20 aprile alle 23.45, ottavo appuntamento con "Supercinema", il rotocalco d'informazione di News Mediaset a cura di Antonello Sarno e realizzato in collaborazione con l'Anica. Dallo scoop sul festival del cinema di Cannes all'intervista-verità a Massimo Boldi fino alle confessioni della splendida Penelope Cruz. E ancora Ricky Tognazzi e Simona Izzo svelano retroscena dei loro film e Claudia Gerini vs Ambra Angiolini. - Su Canale 5, venerdì 20 aprile alle 23.45, ottavo appuntamento con "", il rotocalco d'informazione dia cura die realizzato in collaborazione con l'Anica. Dallo scoop sul festival del cinema diall'intervista-verità afino alle confessioni della splendida. E ancorasvelano retroscena dei loro film evs

Questa settimana tutti i segreti e gli scandali del Festival di Cannes alla vigilia della 65ma edizione. Con un piccolo "superscoop" storico: ufficialmente la rassegna cinematografica francese è nata nel 1946, ma non tutti sanno che il debutto era già fissato per il primo settembre del 1939. In cartellone per l'apertura di quella prima edizione del 1939 c'era il film "Il Gobbo di Notre dame" con Charles Laughton, ma la premiere è stata bloccata dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale.



Per la rubrica Intervista-verità, Massimo Boldi confessa: "La nostra di generazione di comici aveva talento, i nuovi di oggi sono bravi ma di talento non ce n’è". Poi il comico lancia un appello a Christian De Sica: "Forse potremmo davvero tornare insieme. Siamo sempre rimasti amici". Per "I Protagonisti" Penelope Cruz, una delle star del film Medusa To Rome with Love di Woody Allen, dichiara a Supercinema: "I miei due registi del cuore sono Pedro Almodovar e Woody Allen. E' un piacere stare con loro sul set, ma al primo posto c’è sempre la Spagna e la mia famiglia".



Ricky Tognazzi e Simona Izzo svelano retroscena e "trucchetti" delle scene culinarie nei loro film: "Il vino lo facciamo con l’acqua e l’amarena, sul set meglio non bere. Per i pranzi e le cene che si vedono nei film la spesa la fa lo scenografo». Le attrici più "golose"? "Stefania Sandrelli e Vanessa Incontrada, che divorava chili di paella".



Questa settimana per la rubrica "Eva contro Eva" l’attrice Claudia Gerini finora dominatrice della "sfida tra star", a proposito dell’ingresso in gara di Ambra Angiolini dice: "Sono stata in testa per due mesi e questo mi basta perché il voto del pubblico è l’unico che conta davvero!". Infine tutte le uscite in sala ed al box office e molte altre rubriche con notizie e anticipazioni sul cinema che non si trovate nei Tg.