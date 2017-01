"U&D", Alessio perde il trono

foto Da video Correlati IL CONFRONTO

TURBOLENTO ADDIO 16:08 - A "Uomini e Donne" finisce nel peggiore dei modi il trono di Alessio. Francesca (che è stata al gioco) a tornare in studio nascondendo alla redazione le telefonate. Poi illudendo le altre due corteggiatrici Selvaggia e Claudia. Ma il suo gioco viene smascherato, e lascia il programma annunciando la "non scelta". - A "" finisce nel peggiore dei modi il trono di Il tronista ha giocato fino all'ultimo , prima per movimentare il suo trono ha convinto(che è stata al gioco) a tornare in studio nascondendo alla redazione le telefonate. Poi illudendo le altre due corteggiatrici. Ma il suo gioco viene smascherato, e lascia il programma annunciando la "non scelta".

In realtà anche in caso di scelta, la risposta delle corteggiatrici sarebbe stata un "no". Francesca ha lasciato il programma dopo aver scoperto che Alessio scriveva delle parole d'amore a Selvaggia su Facebook. Mentre Selvaggia e Claudia, dopo aver ascoltato la confessione della loro rivale, hanno sentenziato: "E' falso, ci ha prese in giro e ci ha mancato di rispetto.



Le giustificazioni non ci bastano, non ci basteranno mai. Non ci ha mai dimostrato il vero sentimento". Quando il tronista entra in studio (accolto non in modo caloroso) annuncia la sua non scelta. E dopo l'ennesimo battibecco con Selvaggia e Claudia, che accusa di "non essere donne", saluta con un bacio Maria De Filippi.



Interviene però Gianni Sperti, che "rimprovera" la conduttrice: "Maria sei troppo buona". La risposta non si fa attendere: "Saluto per educazione, non è un saluto che cambia il giudizio delle persone, da casa sanno giudicare". Poi Maria fa vedere un filmato amatoriale arrivato in redazione: si vedono Alessio con Pamela Compagnucci (ex fiamma del tronista), beccati in un ristorante venti giorni prima. Il bar è quello di Valeria, ex scelta di Gianfranco Apicerni che però ha passato una notte d'amore proprio con Alessio. La De Filippi conclude: "Era solo per chiudere il cerchio".