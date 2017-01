Whoopi Goldberg guest star in "The Middle"

foto Ufficio Stampa Mediaset 08:53 - Su Joi in anteprima assoluta dal 20 aprile, ogni venerdì in prima serata, la terza stagione della sit-com "The Middle": la famiglia più divertente d'America. Nel cast due guest star: Whoopi Goldberg, una dei 10 artisti ad aver vinto Oscar, Golden Globe, Grammy, Emmy e Tony Award. Ci sarà anche Ray Romano celebre per aver recitato e scritto una delle serie tv più premiate degli ultimi anni: "Tutti amano Raymond". - Su Joi in anteprima assoluta dal 20 aprile, ogni venerdì in prima serata, la terza stagione della sit-com: la famiglia più divertente d'America. Nel cast due guest star: Whoopi Goldberg, una dei 10 artisti ad aver vinto Oscar, Golden Globe, Grammy, Emmy e Tony Award. Ci sarà anche Ray Romano celebre per aver recitato e scritto una delle serie tv più premiate degli ultimi anni: "Tutti amano Raymond".

Per l’attrice Whoopi Goldberg, che aveva pubblicamente dichiarato la sua passione per "The Middle”, i produttori hanno scritto un episodio su misura. La star apparirà nel 21esimo episodio e interpreterà il ruolo dell’insegnante di guida di Sue Heck, una delle tre figlie di Frankie e Mike.



L’attore italo-americano Ray Romano vestirà i panni di Nicky Kohlbrenner, un tempo amico di Frankie, che contribuì a rovinare il suo viaggio di nozze con Mike.



La serie narra le vicende di Frankie Heck (Patricia Heaton), Mike Heck (Neil Flynn) e dei loro tre figli: Brick (Atticu Shaffer), Sue (Eden Sher) e Axl (Charlie McDermott), che vivono in una piccola cittadina dell’Indiana. La sit-com trasmessa dalla Abc e prodotta da Black and Blondie Productions e Warner Bros, è stata riconfermata anche per la quarta stagione.