foto LaPresse Correlati SIPARIETTO BOLLENTE

15:37

- Incidente sexy per la casalinga disperata. L'attrice ha, infatti, regalato un involontariosul set di "Desperate Housewives", per la gioia di tutta la troupe. Durante una concitata scena d'azione con la collega(in abito nuziale), il vestito senza spalline della Longoria non è riuscito a contenere il generoso decoltè, da cui ha fatto capolino malizioso un capezzolo.