Arca padre divorziato tra "Le tre rose di Eva"

Ottimo risultato di pubblico per la fiction "Le tre rose di Eva", in onda ogni mercoledì su Canale 5 in prima serata, che - con il 18,58% di share - cresce negli ascolti rispetto alla scorsa settimana. Protagonista della mini-serie l'ex tronista Francesco Arca nei panni di Bruno Attali, un padre divorziato che vive in funzione della figlia. A fianco a lui sul set Anna Safroncik, a cui è stato legato per un breve periodo.

Sul set di "Le tre rose di Eva" interpretata un padre separato, costretto a fare sacrifici per crescere la figlia Clelia. Un personaggio che Arca ha sentito molto vicino: "Sono fiero di aver interpretato Bruno Attali perchè è un personaggio estremamente contemporaneo - ha dichiarato Arca a "Visto" - un agronomo che si sveglia alle 5 del mattino e torna a casa alle 7 di sera: in un momento di crisi come questo lo trovo molto attuale".



Un aspetto che lo ha particolarmente colpito del suo personaggio è stato il rapporto profondo con la figlia: "Penso che la paternità sia uno dei regali più belli della vita. Ma uno prima di diventare marito. Non sono single ma non aggiungo altro, dico solo che sono sereno".



Dopo la fine della relazione con Laura Chiatti (durata dal 2007 al 2010) e altre brevi liaison - tra cui appunto la collega Anna Safroncik - ora Francesco sembra aver trovato l'amore con la modella Anny Centis. Sarà forse lei a regalargli le gioie della paternità?