Alda D'Eusanio: "Viva per miracolo"

Alda D'Eusanio ha riaperto gli occhi ed è pronta ad affrontare la sua nuova vita dopo il coma. "Durante il coma avevo una sensazione di grande lievità - racconta la D'Eusanio a 'Nuovo' - Il mio corpo era leggero, poi ho sentito una forza che mi tirava giù. Solo a quel punto ho aperto gli occhi e mi sono risvegliata". Alda sta tornando lentamente alla quotidianità, anche se il suo quadro clinico rimane grave.

I ricordi della presentatrice sono però ancora molto confusi e si fermano a qualche istante prima dell'incidente: "Il buio più totale. L'ultima immagine che ho impressa nella memoria e di me dentro al negozio. I testimoni mi hanno detto che ho attraversato la strada: due auto si sono fermate per farmi passare, mentre una motocicletta le ha sorpassate e mi ha presa in pieno".



Un vero miracolo per la presentatrice, devota alla Madonna, che aveva ad aspettarla a casa il suo inseparabile pappagallo: "Giorgio mi ha fatto molte feste quando sono tornata a casa dall'ospedale. Però, se esco, fa grandi scenate. E' diventato apprensivo ed ha bisogno di essere rassicurato. Si è preso una bella paura in questi tre mesi di assenza!"