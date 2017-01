Mediaset, cambiano le frequenze del digitale

foto LaPresse 17:30 - Si sta completando in tutta Italia il passaggio definitivo al digitale terrestre. E questo comporta gli ultimi aggiornamenti al sistema di trasmissione televisivo italiano. Per essere sicuro di continuare a vedere al meglio Canale 5, Italia 1 e Retequattro, è consigliabile di procedere alla reinstallazione della lista canali del tuo televisore. L'operazione è automatica, basta cercare la voce "reinstalla canali" nel menù del telecomando. - Si sta completando in tutta Italia il. E questo comporta gli ultimi aggiornamenti al sistema di trasmissione televisivo italiano. Per essere sicuro di continuare a vedere al meglio, è consigliabile di procedere alladel tuo televisore. L'operazione è automatica, basta cercare la voce "reinstalla canali" nel menù del telecomando.

Durante la ricerca, si apriranno automaticamente finestre che chiederanno di scegliere tra due opzioni. Facciamo l'esempio di Canale5 (la stessa cosa si presenterà per Italia 1 e Rete 4): apparirà sul video un riquadro con due caselle diverse, "Canale5" e "CANALE 5 PROVVISORIO" scritto tutto in maiuscolo. Seleziona la casella "Canale5" e così sarai certo di ricevere bene anche in futuro la nostra rete. Come detto, la stessa operazione andrà ripetuta anche per Italia 1 e Rete 4, scegliendo sempre la scritta senza la parola "PROVVISORIO".



Un'ultima avvertenza.

Se abiti in un Comune già passato al digitale terrestre e ti appare solo la scritta in maiuscolo “CANALE 5 PROVVISORIO” sia alla posizione 5 sia alla 105 della lista canali (lo stesso discorso vale per le posizioni di Italia 1 e Retequattro) significa che la tua antenna di ricezione ha bisogno di un aggiornamento. Il nostro consiglio è di chiamare un antennista.



Se abiti in un Comune che non è ancora passato al digitale terrestre e ti appaiono solo le scritte in maiuscolo con aggiunto “PROVVISORIO” è così per tutti fino allo switch off della tua provincia.