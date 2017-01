"U&D", scoperta tresca tra Francesca e Alessio

foto Da video Correlati LE TELEFONATE 1

Dietro le quinte di "Uomini e Donne"

"Ho deciso di parlare perché ho molto rispetto di me stessa e di Maria De Filippi - racconta Francesca -. Io non volevo tornare in trasmissione, ma Alessio ha trovato il mio numero e mi ha convinta a restare. Mi ha detto che gli interessavo veramente e che sarei stata io la sua scelta".



Ma il tronista non ci sta: "Non ti ho mai detto che saresti stata tu la mia scelta, ma volevo solo conoscerti meglio, comunque se proprio volevi potevi dirlo subito delle telefonate e non adesso che non ti rispondo più da 15 giorni, sei furba come tua sorella". Ma Francesca insiste: "Mi hai cercato fino a ieri, sei bugiardo".



Immancabile il giudizio, negativo, di Tina Cipollari: "Ci hai preso tutti in giro... sei falsa". Selvaggia si toglie le scarpe e Maria la invita a mantenere la calma, e manda nel backstage (dove nel frattempo arriva anche Claudia) Gianni Sperti per evitare liti e smorzare i toni. Alla fine Maria è chiara, Alessio ha due scelte davanti a sé: "O la sua avventura termina qua oppure si dice realmente interessato a una tra Selvaggia e Claudia, che però devono sapere bene come stanno le cose...".



SUCCESSO PER IL TALK DEI SENTIMENTI

Ancora ascolti vincenti per il talk dei sentimenti “Uomini e Donne” che nella giornata di ieri, mercoledì 18 aprile, con la puntata dedicata al Trono Maschile, ha registrato un ascolto medio pari a 3 milioni 103 mila telespettatori con il 23,01% di share.



In sovrapposizione con il competitor Rai, dalle ore 15:19 (ora d’inizio “La Vita in diretta – Buon Pomeriggio Italia”) alle ore 15.53 (ora di chiusura “Uomini e Donne”), il talk dei sentimenti di Maria De Filippi ottiene il 25.03% di share pari a 3 milioni 94 mila telespettatori, mentre “La Vita in diretta – Buon Pomeriggio Italia” si ferma al 22.12% di share con 2 milioni 734 mila telespettatori.



Il divario tra i due programmi in sovrapposizione vola sul target commerciale 15-64 anni: “La Vita in Diretta – Buon Pomeriggio Italia” si ferma al 14,88% di share, mentre Uomini e Donne”, con una share pari al 30.54%, stacca il competitor di oltre15 punti percentuali.