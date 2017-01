Gary Barlow confermato a "X Factor" Uk

foto Ap/Lapresse 12:02 - La notizia circolava da tempo, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale: Gary Barlow torna ad essere giudice di "X Factor" Uk. Ed è lo stesso cantante dei Take That ad annunciarlo: "Sono entusiasta per questo ritorno, sono davvero impaziente di lavorare di nuovo con il team di X Factor". E Simon Cowell ringrazia. - La notizia circolava da tempo, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale:torna ad esseredi "" Uk. Ed è lo stesso cantante deiad annunciarlo: "Sono entusiasta per questo ritorno, sono davvero impaziente di lavorare di nuovo con il team di X Factor". Eringrazia.

In un momento particolare per Cowell, in cui gli ascolti vacillano, e il talent musicale rivale "The Voice" spadroneggia, quello di Gary è anche un gesto di amicizia, che viene subito apprezzato.



"Gary si è guadagnato quella poltrona, sono entusiasta di poter lavorare di nuovo con lui". Perché, sulla base di anni di esperienza nel settore della musica, "è la persona giusta per aiutare il programma nella ricerca di nuovi cantanti e valorizzarli".