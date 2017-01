Mario Falcone: "Sono stato con 500 donne"

foto Da video 10:30 - Noto come "lo stallone italiano", Mario Falcone è la star del reality inglese "The Only Way Is Essex". Mario ha rilasciato un'intervista a Now Magazine, dove ha posato nudo, in cui ha raccontato tutte le sue avventure erotiche. "Sono stato con 500 donne. Una volta mi sono portato a letto cinque ragazze. A Creta in due settimane sono stato con 23 donne". Cosa ne penserà la fidanzata Lucy Mecklenburgh anche lei nel cast del reality? - Noto come "lo stallone italiano",è la star del. Mario ha rilasciato un'intervista a Now Magazine, dove ha posato nudo, in cui ha raccontato tutte le sue avventure erotiche. "Sono stato con 500 donne. Una volta mi sono portato a letto cinque ragazze. A Creta in due settimane sono stato con 23 donne". Cosa ne penserà la fidanzata Lucy Mecklenburgh anche lei nel cast del reality?

Poi le confessioni più intime: "Ho perso la verginità a 15 anni e ho avuto due storie importanti, ciascuna di due anni". Ma assicura che il suo passato da donnaiolo ormai è un capitolo chiuso: "Con Lucy faccio molto sesso. E' molto più bello così. In passato invece l'indomani mi ritrovato con una ragazza che non conoscevo sul letto e le urlavo: 'Fuori di casa mia!'". Mario però ha anche rivelato qualche flop nella sua carriera di amante: "Ho cercato di sedurre la vincitrice di Kara Tointon Strictly Come Dancing. E' successo qualche anno fa. Era amica di mia sorella Giovanna. Le ho mandato un sms ma non è successo niente".



Infine Mario confessa che c'è un rovescio della medaglia del successo ottenuto con il reality show: "Prima, quando le ragazze venivano con di me, sapevo che per la mia bellezza. Ora io non so se lo fanno solo perché appaio in televisione". Dilemmi esistenziali a cui forse non troverà mai una risposta.