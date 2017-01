"Magicland" tra magia e illusione

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati IL MONDO INCANTATO DELLA MAGIA 09:44 - Suspance, divertimento e creatività. E, soprattutto, l'incantato mondo della magia. Da giovedì 19 aprile arriva "Magicland", il nuovo programma di Italia 1 con Antonio Casanova, Davide De Zan e I Fichi D'India. Per 9 appuntamenti in seconda serata, l'illusionismo lascerà a bocca aperta piccoli Harry Potter e i grandi sognatori. - Suspance, divertimento e creatività. E, soprattutto, l'incantato mondo della magia. Da giovedì 19 aprile arriva "", il nuovo programma dicon. Per 9 appuntamenti in seconda serata, l'illusionismo lascerà a bocca aperta piccoli Harry Potter e i grandi sognatori.

IL SOGNO

Come in un sogno, infatti, al termine della consueta giornata tra giostre e spettacoli, alcuni malcapitati ospiti – rimasti "prigionieri" inconsapevoli di principi, streghe, principesse, zombie e folletti di un intero luna park che nel buio della notte si rianima - saranno travolti e coinvolti dagli incredibili giochi di magia di Antonio Casanova.



ANTONIO CASANOVA

Tra le attrazioni di un parco di divertimenti "stregato" e semi-deserto, il grande illusionista italiano, vincitore del prestigioso premio internazionale Merlin Award, si cimenterà nei numeri più spettacolari e mozzafiato mai sperimentati prima: dalla mostruosa sega circolare che sfida sul tempo il mago Casanova incatenato al pericoloso tentativo di fuggire dalla cassa esplosiva, dall’apparizione di un mastodontico elicottero a un volo spericolato sul pubblico. Gli incantesimi avranno luogo sia sul palcoscenico del Gran Teatro che tra montagne russe e castelli fatati.



IL GIORNALISTA E GLI INSOLITI ASSISTENTI

In qualità di guida esperta e appassionata, sarà il giornalista sportivo Davide De Zan ad accompagnare il pubblico in questo viaggio alla scoperta di "Magcland". Ma tra veli, pannelli, luci e botole, si aggira anche il duo comico de I Fichi d’India, che, nei panni di improbabili assistenti, danno vita a buffe e magiche gag nel tentativo di imitare i prodigi del mago con astrusi attrezzi scovati in magazzino.



I TEMI E LA STORIA DELLA MAGIA

Tra segreti non rivelabili e sorprendenti illusioni, in ogni puntata sarà sviscerato un grande tema di magia. Tra gli altri, l’escatologia, le alterazioni, il mentalismo, la trasmigrazione e la preveggenza che a "Magicland" si fanno show e divertissement allo stato puro. Infine, allo stesso Casanova e a Davide De Zan è affidata sia la rivelazione di alcuni sorprendenti trucchi, che il racconto con filmati e fotografie d’epoca, delle misconosciute vicende dei più grandi illusionisti della storia, da Houdini a Selbit, l'inventore della donna segata a metà, ricordati per le loro sfide e invenzioni impossibili.