Andrea Lehotska: "Non sono raccomandata"

All'Isola dei Famosi Andrea Lehotska è arrivata terza, ma lei assicura che a raccomandarla non è stata la suocera Barbara D'Urso come qualcuno invece l'accusata. A "Diva e Donna" l'ex naufraga confessa di aver sofferto davvero la fame e replica anche a chi - tra gli ex compagni di avventura - l'ha soprannominata "bambola assassina": "E' vero, non riesco a fare la vittima, ma non sono neanche una che ti chiama subito amore o tesoro...".

"Sull'Isola nessuno ti dava un pugno di riso in più - racconta - senza contare la convivenza forzata con delle persone che fuori non avrei mai frequentato". Andrea però non vuole passare per raccomandata: "Mi ha dato fastidio chi ha insinuato che sono arrivata sul podio perché la mamma del mio fidanzato Emanuele (Barbara D'Urso, ndr) ha comprato i call center".



Un fidanzato al quale la Lehotska tiene molto: "Appena atterrata in Itala ho chiesto il telefonino a un ragazzo e ho chiamato i vigili del fuoco, ho detto 'sono una naufraga dell'Honduras, chiamate questo numero e dite al mio fidanzato che sono arrivata', la cosa più sorprendente è che l'hanno chiamato davvero".



Adesso, però, sogna un lavoro serio: "Non voglio passare le serate a firmare autografi in discoteca, mi piacerebbe collaborare con il Natiol Geographic o condurre un programma come Wild".