Prandelli, Cassano verso gli Europei di calcio

- "Nel mio album personale Antonio Cassano non manca". Questa la risposta del CT della Nazionale italiana Cesare Prandelli alla Iena Rosario Rosanova. Nell'album di figurine dedicato agli Europei 2012, non c'è l'attaccante rossonero, colto ad ottobre da un malore. Quando Rosanova spiega che si è accorto della mancanza del barese, Prandelli aggiunge: "In quello che ho a casa, mio personale, (Cassano, dnr) c'è".

“Possiamo andare allora a far preparare la foto di Cassano?” incalza la Iena. “Sì, sì. Col sorriso. Voglio Antonio col sorriso” aggiunge il CT. La Iena si è recata, quindi, alla sede dell’azienda produttrice dell’album per chiedere spiegazioni riguardo alla mancanza del giocatore. Lì un responsabile della società, dopo aver sentito le parole di Prandelli rivolte all’inviato del programma di Italia 1, ha assicurato che provvederà a porre rimedio alla situazione.



Cosa può succedere se a casa di un noto volto del piccolo schermo si presenta una troupe proponendogli di partecipare, immediatamente e senza preavviso, ad un celebre programma televisivo? Il protagonista del servizio delle Iene ha accettato l’offerta partendo in volo per l’Honduras senza pensarci due volte. Purtroppo per lui, invece di diventare protagonista di un Reality Show, l’uomo è finito per essere vittima dei Bugs.



Le Iene si occupano di Fabrizio Corona, in particolare per aver noleggiato un’auto per tre giorni tenendola, invece, 25. In quel periodo, inoltre, Corona ha commesso diverse infrazioni, collezionando una ventina di multe per un totale di oltre 3mila euro di sanzioni e una decurtazione di circa una quarantina di punti dalla patente. Andrea Agresti raggiunge Corona per consegnare la fattura mai evasa dell’autonoleggio e ascoltare la sua versione dei fatti.



