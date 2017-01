Aguilera curvy e provocante per "The Voice"

foto Da video Correlati FORME GENEROSE 13:06 - Durante i quarti di finale è stata Christina Aguilera a catalizzare l'attenzione del pubblico di "The Voice". Svestiti i panni di implacabile giudice, la cantante si è divertita insieme agli allievi della sua squadra, cantando con loro la sua hit "Fighter". Cappello da cow-girl e bustino nero di paillettes, la Aguilera - agguerrita più che mai - ha incendiato il pubblico con la sua voce da brividi e le sue curve mozzafiato. - Durante i quarti di finale è stataa catalizzare l'attenzione del pubblico di "". Svestiti i panni di implacabile giudice, la cantante si è divertita insieme agli allievi della sua squadra, cantando con loro la sua hit "Fighter". Cappello da cow-girl e bustino nero di paillettes, la Aguilera - agguerrita più che mai - ha incendiato il pubblico con la sua voce da brividi e le sue curve mozzafiato.

Uno show travolgente a cui hanno partecipato, oltre a Christina, anche i finalisti del talent show Chris Mann, Ashley De La Rosa, Jesse Campbell e Lindsey Pavao, raggiunti poi sul palco dal coro della Crenshaw High School.



La Aguilera ha fatto il suo ingresso in calze a rete, con le sue forme generose strizzate in un body nero con un corpetto di paillettes, per poi lanciare sugli altri giudici - in perfetto stile country - il cappello da cow-girl e una manciata di dollari.