Al Bano diventa attore per fiction

Al Bano Carrisi diventa attore per "Un medico in famiglia". Il cantante pugliese, chiamato dall'amico Lino Banfi che torna nell'ottava serie sempre nei panni di nonno Libero, interpreterà se stesso in un episodio. "Ci provo anche con la recitazione, prendo quello che il signore mi offre, però il cinema, di fatto, non l'ho mai lasciato", racconta a "Tv Sorrisi e Canzoni".

Con la memoria si va indietro negli anni 60, ai famosi "musicarelli", quando con Romina recitava e cantava in "L'oro del mondo", "Mezzanotte d'amore" e "Il suo nome è Donna Rosa?": "Ma ho fatto anche dei documentari con i miei figli, da produttore. Da Sidney al Marocco.



Ma a "Un medico in famiglia" chi l'ha voluto? "Mi piace pensare che sia l'amico Lino Banfi, purtroppo non seguo la serie, sono troppo impegnato. Anche i nuovi cantanti me li raccontano".