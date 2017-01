"Rizzoli&Isles", crimini e tacchi a spillo

foto Ufficio Stampa Mediaset 10:41 - A partire dal 26 aprile, ogni giovedì in prima serata su Rete 4, appuntamento con omicidi e tacchi a spillo. Debutta infatti "Rizzoli&Isles" - criminal tutto al femminile - che vede protagoniste le amiche Jane Rizzoli (Angie Harmon), unica detective in gonnella della Omicidi di Boston e il medico legale Maura Isles (Sasha Alexander), la quale sembra trovarsi più a suo agio tra i morti che tra i vivi. - A partire dal, ogni giovedì in prima serata su, appuntamento con omicidi e tacchi a spillo. Debutta infatti "" - criminal tutto al femminile - che vede protagoniste le amiche Jane Rizzoli (), unica detective in gonnella della Omicidi di Boston e il medico legale Maura Isles (), la quale sembra trovarsi più a suo agio tra i morti che tra i vivi.

"Rizzoli&Isles" - salutata dalla critica americana come la nuova versione del serial "New York, New York" con un pizzico di "Sex&The City" - segue le vicende di Jane Rizzoli, unico detective donna della polizia di Boston, che indaga sui casi di omicidio in collaborazione con la Dottoressa Maura Isles, patologa legale.

Nei primi due episodi vedremo le nostre eroine sulle tracce di un serial killer chiamato "il Chirurgo" ("L'apprendista") e impegnate nelle indagini su un imitatore di un assassino ("Lo Strangolatore di Boston").



In Italia il debutto della serie in chiaro è previsto per giovedì 26 aprile su Rete4 mentre negli Stati Uniti, dopo l'enorme successo di pubblico ottenuto, è arrivata già alla terza stagione.