"Dr. House", arriva la stagione finale

L'attesa stagione finale inedita di "Dr. House" andrà in onda su Canale 5 dal 24 aprile, il martedì in prima serata. Mentre si attende con trepidazione la stagione d'addio della serie medical, sul podio dei telefilm più visti della storia della televisione italiana, Hugh Laurie sarà in Europa tra giugno e luglio con la sua band per promuovere l'album "Let them talk" calando un pokerissimo di concerti.

Il 19esimo episodio della stagione finale sarà diretto dallo stesso Laurie. E' invece di pochi giorni fa la notizia del ritorno di Olivia Wilde nell'attesissima puntata finale, mentre secondo alcuni rumors riferiti all'ideatore David Shore, molte puntate dell'ultima stagione saranno "Wilson-centric", ossia basate sul dualismo tra House e il personaggio interpretato da Robert Sean Leonard.



Intanto Laurie è tutto preso dal tour che lo vedrà protagonista: il 29 giugno sarà a Glasgow in Scozia, l'1 luglio suonerà a Salford Quays (Inghilterra) per poi spostarsi a Londra il 2; il 7 luglio è la volta di Rotterdam, tappa belga il 19 luglio a SPA. Unica nota dolente: al momento non sono previste date italiane.