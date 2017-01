Marco lascia Amici: "Francesca mi mancherà"

foto Da video Correlati PIANTI E COMMOZIONE 16:49 - E' stato difficile per Marco e la ballerina Francesca lasciarsi dopo l'eliminazione del cantautore al confronto contro Ottavio. I due si promettono amore e Marco augura alla fidanzata di vincere "Amici". "Non mi fermo qui ho tanto da fare ci tenevo tanto, pensavo che questo sogno si potesse realizzare. Il mio sogno è avere un contratto discografico e a quello sto mirando adesso. Francesca mi mancherà", ha detto l'ex allievo del talent. - E' stato difficile pere la ballerinalasciarsi dopo l'eliminazione del cantautore al confronto contro. I due si promettono amore e Marco augura alla fidanzata di vincere "". "Non mi fermo qui ho tanto da fare ci tenevo tanto, pensavo che questo sogno si potesse realizzare. Il mio sogno è avere un contratto discografico e a quello sto mirando adesso. Francesca mi mancherà", ha detto l'ex allievo del talent.

Poi è intervenuta Francesca: "Non è giusto quello che è successo. Anche se sono una persona incompetente della musica e l'affetto che ho per Marco, non penso doveva andare così. Come Marco ce n'è uno su un milione. Grazie a Marco ho imparato a valorizzare quel lato pazzo e più fresco di me".



E il fidanzato ricambia: "Francesca mi ha fatto apprezzare tante cose che non avevo mai calcolato nella danza classica che ho sempre vista pallosa. E' stata l'unica persona che è rriuscita a farmela apprezzare davvero".



Infine la produzione di "Amici" ha consentito all'eliminato di rimanere a cena con Ottavio, Francesca e Carlo. Tutti e quattro hanno concordato con il fatto che Gerardo non è stato affatto sportivo nel non augurare buona fortuna o quantomeno salutare Marco mentre lasciava lo studio.

Andrea Conti