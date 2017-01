"Forum", è sempre record di ascolti

foto Ufficio Stampa Mediaset 09:03 - Dopo 27 anni, "Forum" è ancora il programma più amato. Complice la padrona di casa Rita Dalla Chiesa, nei primi 100 giorni del 2012 ha ottenuto una media record di 1.672.000 telespettatori (18.05% di share) su Canale 5 e 1.194.000 telespettatori (7.26%) nella "Sessione Pomeridiana" su Retequattro. Il programma è l’unico della tv italiana in onda ogni giorno su due reti con una staffetta: su Canale 5 alle 11 e su Retequattro alle 13.50. - Dopo 27 anni, "" è ancora il programma più amato. Complice la padrona di casa, nei primi 100 giorni del 2012 ha ottenuto una media record di 1.672.000 telespettatori (18.05% di share) sue 1.194.000 telespettatori (7.26%) nella "Sessione Pomeridiana" su. Il programma è l’unico della tv italiana in onda ogni giorno su due reti con una staffetta: su Canale 5 alle 11 e su Retequattro alle 13.50.

La fatica di Rita Dalla Chiesa frutta un totale di oltre 14 milioni di telespettatori ogni settimana per 18 ore di trasmissione. Partito il 28 settembre 1985, "Forum" è in onda da 27 anni.



E ha saputo aggiornarsi anno dopo anno come dimostra il seguito rilevante conquistato anche sul web e sui social media. Il sito www.forum.mediaset.it registra circa 500 mila pagine viste in un mese e consente di rivedere tutte le puntate. Il profilo Twitter conta oltre 20.000 followers.