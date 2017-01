Van Der Beek: "Dawson" diventa un bad boy

foto Ap/Lapresse 13:21 - James Van Der Beek, famoso per il ruolo del Dawson nella serie tv "Dawson's Creek", si prepara a tornare sul piccolo schermo nei panni di bad boy. L'attore apparirà infatti come special guest in "Law&Order: Special Victim Unit", spin-off dedicato ai reati a sfondo sessuale. L'episodio (intitolato "Father Dearest") andrà in onda negli Stati Uniti il 9 maggio sull'Nbc e vedrà Van Der Beek nel ruolo di un furfante. , famoso per il ruolo del Dawson nella serie tv "", si prepara a tornare sul piccolo schermo nei panni di bad boy. L'attore apparirà infatti come special guest in "Law&Order: Special Victim Unit", spin-off dedicato ai reati a sfondo sessuale. L'episodio (intitolato "Father Dearest") andrà in onda negli Stati Uniti il 9 maggio sull'Nbc e vedrà Van Der Beek nel ruolo di un furfante.

Nell'episodio James interpreterà un ex amico di un medico, invischiato in un oscuro caso di sabotaggio."Quest'anno sarò impegnato in progetti drammatici - aveva confessato recentemente l'attore al magazine "Tv Guide" - Amo molto questo genere. Sono cresciuto facendo questo, quindi affondare i miei denti in un ruolo corposo fa decisamente parte della mia agenda".



Non è la prima volta che Van Der Beek appare in una serie criminal. Già nel 2007, infatti, era stato un serial killer per "Criminal Minds". L'attore è inoltre attualmente impegnato nella neonata sit-com dell'Nbc "Apartment 23", in cui interpreta ironicamente i panni di se stesso.