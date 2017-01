Tulisa, dopo il sex tape vita da casalinga

foto Ap/Lapresse Correlati RADIOSA SUL RED CARPET 13:10 - Tulisa ­Contostavlos, giudice di "X Factor" UK travolto dallo vuole diventare una brava moglie e mamma al più presto. A rivelarlo lo stesso papà della cantante che, durante un'intervista al "Sunday Mirror", ha confessato che la figlia sarebbe intenzionata ad abbandonare il mondo dello spettacolo per amore dell'attuale compagno, l'attore inglese Jack O'Connel, con cui vorrebbe mettere su famiglia. , giudice di "" UK travolto dallo scandalo del sex-tape al più presto. A rivelarlo lo stesso papà della cantante che, durante un'intervista al "Sunday Mirror", ha confessato che la figlia sarebbe intenzionata ad abbandonare il mondo dello spettacolo per amore dell'attuale compagno, l'attore inglese Jack O'Connel, con cui vorrebbe mettere su famiglia.

"Sebbene Tulisa ami molto la sua musica e 'X Factor' (con cui ha firmato un contratto per la prossima edizione, ndr) mi ha confessato che appena troverà il ragazzo giusto mettere su famiglia sarà la sua priorità - ha dichiarato Plato Contostavlos, padre della cantante - Desidera farsi un 'nido' e avere un famiglia felice più di ogni altra cosa al mondo. Per lei la famiglia è molto importante".



Dopo gli amori sfortunati e il video a luci rosse messo online dall'ex fidanzato MC Ultra, l'uomo giusto potrebbe essere l'attuale compagno, l'attore inglese Jack O'Connell. "Le piace davvero molto Jack. Ha i piedi per terra e penso sia questo che ami in lui - ha continuato papà Plato, che ha poi aggiunto - Mi ha confessato che quando avrà dei figli potrà dirsi totalmente soddisfatta e i soldi passeranno in secondo piano. Tulisa è una ragazza senza grilli per la testa, con dei valori solidi alle spalle".