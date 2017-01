Caso Lega, è Benigni show

foto LaPresse 10:40 - "Camicie verdi, lauree in bianco e conti in rosso: ecco la bandiera tricolore della Lega", Roberto Benigni ribadisce il suo "Viva l'unità d'Italia" e il suo omaggio al Risorgimento e ai patrioti. Il comico, protagonista del nuovo film di Woody Allen "To Rome with love", allude alle questioni giudiziarie della Lega a "Che tempo che fa" e "prende di mira" il senatur Umberto Bossi e il figlio Renzo. - "inin: ecco ladella",ribadisce il suo "Viva l'unità d'Italia" e il suo omaggio al Risorgimento e ai patrioti. Il comico, protagonista del nuovo film di", allude alle questioni giudiziarie della Lega a "Che tempo che fa" e "prende di mira" il senature il figlio

"Dov'è Umberto? - si chiede -. Andiamo in Tanzania io e te, si fonda 'Tanzania libera', il sindacato tanzano il Sinta, con l'ampolla dell'acqua del Nilo, ci dividiamo da quei terroni del Kenia".



Nello sketch non poteva dimenticare il trota: "Umberto ci portiamo Renzo, guida lui la macchina, ci facciamo un film on the road. Ci abbiamo l'autista, ci abbiamo un bancomat, ma lui non conosceva il pin. Adesso abbiamo i lingotti, i dobloni, era dal tempo di Paperon de Paperoni che non sentivo parlare di forzieri, c'è i lingotti d'oro della Lega, i dobloni. Ma questo è un cartone animato bellissimo".



Senza dimenticare la "magia nera": "Libri di magia nera? La notizia è già che a casa di Bossi c'erano dei libri. Già è una cosa bellissima, poi dei libri di magia nera. I libri di magia nera mi hanno fatto un po' impressione. C'è stato un fraintendimento lì. Siccome la moglie di Bossi faceva tutti questi investimenti, tutti le ripetevano: 'Signora ci vuole la fattura'".