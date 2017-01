Terza vittoria consecutiva per "Amici"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati VALERIO VINCE AL TELEVOTO E TORNA IN GARA 11:49 - Al terzo appuntamento con il serale il talent show di Maria De Filippi "Amici" si conferma leader del sabato sera con il 21.83% di share, miglior risultato della serata, mentre il competitor su Raiuno si ferma al 20.82% di share. - Al terzo appuntamento con il serale il talent show di Maria De Filippi "Amici" si conferma leader del sabato sera con il 21.83% di share, miglior risultato della serata, mentre il competitor su Raiuno si ferma al 20.82% di share.

Sul target commerciale (15-64 anni) divario tra i due programmi delle reti Ammiraglie: “Amici” registra il 24,20% di share, mentre lo speciale “Avevo un cuore che ti amava tanto” si ferma al 10.48%. Una forbice di 14 punti percentuali che fa del talent show di Maria De Filippi il leader assoluto nel target 15-64 anni.



Alle ore 22:52 il talent show sfiora i 6 milioni di telespettatori, mentre in chiusura di puntata alle 24:34 la share è al 31.47%.



IL PUBBLICO GIOVANE AL SABATO SERA SCEGLIE “AMICI”

“Amici” attira il pubblico giovane del sabato sera su Canale 5 consentendo alla rete Ammiraglia Mediaset di registrare una share del 33.94% sulla fascia di telespettatori dai 15 ai 34 anni.



L’analisi del pubblico evidenzia che “Amici” è l’unico programma in grado di convogliare davanti al teleschermo ragazzi e ragazze che ritengono imperdibile l’appuntamento con il talent di Maria De Filippi.



Si tratta di un target omogeneo con una concentrazione di telespettatori di età compresa tra i 20 e i 24 anni, con una lieve prevalenza di pubblico femminile (46% di share sulle donne e 36% sugli uomini) ed un buon livello di scolarizzazione in rapporto alla giovane età, con il 17% di share sui laureati.