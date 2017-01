Amici, Scanu in testa al televoto e torna in gara

Sotto gli occhi attenti della giuria esterna formata da Claudia Gerini, Miguel Bosé e Fabio Cannavaro, sono stati i Big con le loro cover ad aprire la serata. Spiazzante e sorprendente Pierdavide Carone circondato da bambini e ventagli colorati in "Ci vuole un fiore". Duetto intenso di Marco Carta con Miguel Bosé in "Se tu non torni". Misurata e con grande personalità Annalisa in "Ma che freddo fa". Travolgente Alessandra Amoroso su tacchi vertiginosi nel brano "Get the party started". Emma ha omaggiato i Beatles con "Come together". La classifica combinata giuria tecnica e orchestra ha sancito al primo posto Alessandra Amoroso, seguita da Emma, Annalisa, Carone e Marco Carta ha ottenuto la golden share dei brani più scaricati di "Amici" della settimana, salvandosi di fatto. Annalisa dunque si è scontrata al televoto con Carone perdendo col 46% delle preferenze.



La cantante rossa è stata poi ripescata nel televoto a cinque tra i Big eliminati nelle scorse puntate. Se Valerio Scanu (con nuovo look a coda di cavallo e piercing/brillantino al collo) ha ottenuto il primo posto Virginio e Karima, classificati quarto e quinta, sono fuori dai giochi. Dunque rientrano in gara settimana prossima Valerio, Annalisa e Antonino.



Tra i Giovani la danza ha visto protagonisti in sfida Jonathan e Francesca (scelti da Garrison). La giuria tecnica ha salvato Francesca. Alessandra Celentano ha poi mandato in sfida Nunzio contro Francesca che è stata ancora una volta promossa dalla giuria tecnica. Jonathan alla fine ha perso allo scontro con Nunzio (con il giudizio della giuria esterna) ma Maria De Filippi ha spiegato che l'eliminazione è provvisoria e la sfida per l’eliminazione è così rimandata alla prossima settimana..



Infine i cantanti scelti da Rudy Zerbi per la sfida sono stati Carlo e Ottavio. Se Ottavio ha mostrato grandi capacità vocali in "New York, New York", Carlo con voce morbida e semplicità ha stregato con "Overjoyed" di Stevie Wonder. Lo stesso Miguel Bosé ha fatto i complimenti a Carlo per il suo timbro a differenza di Ottavio che l'ha trovato più "duro". Il giudizio della giuria tecnica prima ha promosso Ottavio ma a causa di un guasto tecnico si è rifatta la votazione con voto palese e per un voto (4 a 3) è stato salvato Carlo.



Dopo un confronto serrato tra i due cantautori della scuola, Gerardo (in gran forma) e Marco (ha dato il meglio di sé) la giuria esterna ha salvato Gerardo.



Lo scontro al televoto tra Ottavio e Marco si è risolto con la vittoria del primo con il 62% delle preferenze.

Andrea Conti