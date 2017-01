Il Tapiro di Striscia a Valentino Rossi

foto Ufficio stampa 15:59 - Tapiro d'oro a Valentino Rossi. Valerio Staffelli ha raggiunto a Monza il campione di motociclismo per consegnargli il Tapiro per i deludenti risultati degli ultimi anni. Si potrà seguire il servizio con la consegna nella puntata di "Striscia la Notizia" di questa sera, alle 20.35 su Canale 5. "E' uno dei Tapiri più giusti della storia" ha commentato Vale. - Tapiro d'oro a Valentino Rossi. Valerio Staffelli ha raggiunto a Monza il campione di motociclismo per consegnargli il Tapiro per i deludenti risultati degli ultimi anni. Si potrà seguire il servizio con la consegna nella puntata di "Striscia la Notizia" di questa sera, alle 20.35 su Canale 5. "E' uno dei Tapiri più giusti della storia" ha commentato Vale.

"Sono molto attapirato perché con questa Ducati non sono competitivo - ha ammesso -. Non riesco a guidare al 100%, mentre gli altri vanno più forte. Vorrei vincere e soffro quando sono così indietro", afferma Rossi ai microfoni di Striscia.



Il campione però non si perde d'animo: "Ci riproveremo in tutte le gare, non ci arrendiamo". Colpito dall'affetto dei tifosi che continuano a sostenerlo, Valentino smentisce un prematuro divorzio dalla Ducati: "Resterò alla Ducati. Ce la metteremo tutta per far funzionare l'accoppiata Rossi-Ducati".