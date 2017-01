"Amici", due Big verso l'eliminazione

foto Ufficio Stampa Mediaset 15:21 - Il terzo appuntamento, sabato 14 aprile alle 21.10 su Canale 5, di "Amici" riapre ufficialmente la gara tra i Big. Il talent show più seguito dal pubblico italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi, prevede infatti l'eliminazione definitiva di due Big. Dopo Sharon Stone, arrivano Claudia Gerini, Miguel Bosè e Fabio Cannavaro. Mentre lo spazio dello show dedicato alla comicità avrà come protagonisti "I soliti idioti" Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli. - Il terzo appuntamento, sabato 14 aprile alle 21.10 su, di "" riapre ufficialmente la gara tra i Big. Il talent show più seguito dal pubblico italiano, ideato e condotto da, prevede infatti l'eliminazione definitiva di due Big. Dopo, arrivano. Mentre lo spazio dello show dedicato alla comicità avrà come protagonisti "

Intanto, continua con il ritmo serrato ed avvincente la gara nei due gironi, quello dei Giovani e dei Big. Nel corso della terza puntata, torneranno ad esibirsi rigorosamente dal vivo e accompagnati della Grande Orchestra di 43 elementi diretta dal maestro Beppe Vessicchio, i cinque talenti rimasti in gara: Alessandra Amoroso, Pierdavide Carone, Marco Carta, Emma Marrone, Annalisa Scarrone.



Nel girone dei Giovani, dopo la doppia eliminazione di sabato scorso sono rimasti in 10 a lottare per un posto in finale: Francesca Dugarte, Jonathan Dante Gerlo, Giuseppe Giofrè, Nunzio Perricone, per il ballo. Claudia Casciaro, Marco Castelluzzo, Ottavio De Stefano, Carlo Alberto Di Micco, Gerardo Pulli e Valeria Romitelli, per il canto.



Nel corso della puntata ritroveremo oltre al talento dei ragazzi dell'undicesima edizione, la sensualità e l'eleganza di Belen Rodriguez nel ruolo di ballerina accanto ai professionisti di "Amici", la bravura del corpo di ballo guidata dal coreografo Daniel Ezralow.