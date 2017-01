Matt Groening: "Springfield non è in Oregon"

foto Ufficio Stampa Mediaset 13:53 - La Springfield dei Simpson non si trova in Oregon. A chiarire l'equivoco è lo stesso papà della famiglia gialla, Matt Groening, che - - Ladei Simpson. A chiarire l'equivoco è lo stesso papà della famiglia gialla,, che - dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni - ha spiegato a "TV Guide Magazine" che le sue parole sono state mal interpretate. Da anni gli appassionati della serie sono a caccia di "indizi" utili per collocare la cittadina sulla cartina degli Stati Uniti, ma l'impresa sembra davvero impossibile.

"Non ho mai detto che Springfield è nell'Oregon. Ho detto che Springfield era il nome della mia slitta" ha spiegato Groening, citando il primo "mistero" cinematografico americano, la mitica slitta Rosabella di "Quarto potere".



La notizia è stata confermata anche dal produttore esecutivo Al Jean che, divertito dalla caccia al tesoro che i Simpson hanno scatenato, su "TV Guide Magazine" ha ammesso: "Matt è cresciuto in Oregon e, in parte, I Simpson sono stati sicuramente ispirati dalla sua infanzia. Ma non è mai stato detto nello specifico in quale Stato si trovi Springfield, e non sveleremo mai il segreto".



Ma alla fine lancia un nuovo "indizio" ai fan della famiglia gialla: "Nel film si dice che confina con Ohio, Nevada, Maine e Kentucky. Quindi, trovate lo Stato, e buona fortuna. Se lo fate, siete dei veri fan dei Simpson".