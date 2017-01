A "Beautiful" debutta una passione lesbo

foto Ap/Lapresse 13:06 - In 25 anni "Beautiful" non si è fatta mancare niente. Ma adesso per la soap-opera più longeva del mondo arriva il momento di sfoderare una storia gay. Come annuncia "Entertainment Weekly", infatti, le due madri di Caroline Spencer, Danielle (Crystal Chappell) e Karen Spencer (Joanna Johnson), vivranno una travolgente passione lesbo. In questi anni la telenovela è stata criticata per la mancanza di trame omosex, ora i fan sono stati accontentati. - In 25 anni "" non si è fatta mancare niente. Ma adesso per la soap-opera più longeva del mondo arriva il momento di sfoderare una. Come annuncia "Entertainment Weekly", infatti, le due madri di(Crystal Chappell) e(Joanna Johnson), vivranno una travolgente. In questi anni la telenovela è stata criticata per la mancanza di trame omosex, ora i fan sono stati accontentati.

Il debutto di Danielle (ha già vissuto un amore saffico in "Sentieri") è previsto per maggio negli Stati Uniti, e tra circa dieci mesi le puntate arriveranno finalmente in Italia. Mentre quello di Karen, moglie di Ridge, sempre negli Usa è già avvenuto nelle settimane scorse.



La trama ruota tutta intorno a Caroline, che sa di avere due mamme e che svelerà il segreto prima al fidanzato Thomas Forrester e poi allo zio Bill. Come la prenderanno?