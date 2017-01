La sit-com "Sabrina" si trasforma in un film

foto Ap/Lapresse 12:16 - "Sabrina", la sit-com di successo con protagonista Melissa Joan Hart, diventerà ben presto un film. La Sony Picture, secondo il sito Deadline.com, sarebbe infatti interessata a trasformare l'impacciata streghetta della tv in una vera e propria eroina del grande schermo. Il cambiamento dovrebbe riguardare anche il personaggio di Salem che, da fedele gatto parlante, diventerebbe un principe vittima di un incantesimo. - "", la sit-com di successo con protagonista, diventerà ben presto un. La Sony Picture, secondo il sito, sarebbe infatti interessata a trasformare l'impacciata streghetta della tv in una vera e propria eroina del grande schermo. Il cambiamento dovrebbe riguardare anche il personaggio di Salem che, da fedele gatto parlante, diventerebbe un principe vittima di un incantesimo.

Il film, prodotto da Don Murphy e Susan Montford, perderà quindi il tono spensierato della serie, per trasformarsi in un action-movie simile a "Spiderman", con una giovane protagonista che prende mano a mano consapevolezza dei suoi poteri.



La serie - trasmessa da Italia 1 dal 1998 al 2003 - racconta la vita di Sabrina Spellman, un'adolescente americana che scopre di far parte di una famiglia di streghe. Ad aiutarla a gestire i suoi poteri ci sono le due zie con cui vive: Zelda (Beth Broderick) e Hilda (Caroline Reha). A fianco a lei, nel ruolo di mentore, il gatto nero Salem.