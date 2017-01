Tamara Donà: "Vi svelo i segreti del make-up"

foto Ufficio Stampa Mediaset 11:36 - Come ci si deve truccare per una serata di gala? Come realizzare un make-up naturale o bizzarro? La5 vara il primo preserale creato per un canale del digitale terrestre Mediaset, tagliato su misura per le telespettatrici: lunedì 16 aprile alle 18.50 parte "Che trucco!". Protagonisti i make-up artist delle più importanti maison internazionali, padrona di casa è Tamara Donà che a Tgcom24 anticipa: "Sveleremo alle donne normali i segreti del make-up". - Come ci si deve truccare per una serata di gala? Come realizzare un make-up naturale o bizzarro?vara il primo preserale creato per un canale del digitale terrestre, tagliato su misura per le telespettatrici: lunedìalle 18.50 parte "". Protagonisti idelle più importanti maison internazionali, padrona di casa èche aanticipa: "Sveleremo alle donne normali i segreti del make-up".

Tamara, come nasce il programma?

Intanto sottolineo subito che la trasmissione sarà diversa dai format già esistenti. E non ci sarà nessuna concorrenza. Il trucco a livello economico non risente della crisi, così abbiamo pensato di aiutare le donne normali, di diverse età e che fanno lavori diversi, a valorizzarsi di più. Con consigli e segreti di make-up artisti molto importanti.



Il tuo compito quale sarà?

Farò da tramite tra i professionisti e le ospiti. Cogliendo le peculiarità del make-up e soddisfacendo le curiosità di chi sta a casa o di chi si avvicina al mondo make-up per la prima volta.



E tu che rapporto hai con il trucco?

Diciamo che dopo una prima fase punk, in cui esageravo, sono passata a quella acqua e sapone. Adesso ne approfitterò per carpire un po' di segreti.



Da anni non ti vediamo in tv, cosa è successo?

Da ormai dieci anni sono passata alla radio, quasi naturalmente, dopo aver tentato di fare l'attrice. Avevo bisogno di prendermi una pausa dalla tv, anche perché in questi anni è cambiata e io non mi riconoscevo più. A dire il vero sono cambiata anch'io...



Adesso, però, sei tornata... hai altri progetti?

C'è un'idea che da tempo sto sviluppando con una mia amica, un format tutto mio, ma finora ho solo trovato porte chiuse e telefoni sbattuti in faccia. Magari adesso è arrivato il momento giusto...

Santo Pirrotta