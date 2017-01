"U&D", Francesco tradito da Alessia

foto Da video Correlati ALESSIA ALLE STRETTE

FRANCESCO E ALESSIA

VERITA' SCONVOLGENTI 16:38 - Dopo la segnalazione su Alessia (avrebbe un fidanzato fuori, ndr) giunta alla redazione di "Uomini e Donne", Francesco dice apertamente che nonostante la "mozione di fiducia", ormai la pulce nell'orecchio c'è. E invita la bionda corteggiatrice a dimostrare che le voci sul bacio a un altro sono solo un'invenzione. La ragazza nega, poi si arrabbia col tronista e lascia lo studio: "Sei in pezzo di m....". - Dopo la segnalazione su(avrebbe un fidanzato fuori, ndr) giunta alla redazione di "",dice apertamente che nonostante la "mozione di fiducia", ormai la pulce nell'orecchio c'è. E invita la bionda corteggiatrice a dimostrare che le voci sul bacio a un altro sono solo un'invenzione. La ragazza nega, poi si arrabbia col tronista e lascia lo studio: "Sei in pezzo di m....".

Durante l'esterna Francesco le chiede di portare un testimone in studio, ma i parenti di Alessia (lavorano in un ristorante) non possono andare in trasmissione. La corteggiatrice lo invita a fidarsi di lei.



Maria De Filippi però la invita a non sottovalutare i dubbi di Francesco e lei risponde: "Possiamo andare a Napoli anche subito, senza avvertire nessuno...". Il tronista però è molto duro e lei si spazientisce: "Non ti fidi eh? Sei un pezzo di m.....!" e lascia lo studio. Tina Cipollari ne approfitta per commentare: "Questa è la dimostrazione che la segnalazione è vera...".



La corteggiatrice scoppia quindi in lacrime. Francesco le chiede di rientrare in studio, ma Alessia resta ferma sulle sue posizioni e non si muove da dietro le quinte.