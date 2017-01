Benigni si svela a "Supercinema"

foto Ufficio stampa Correlati ANNA FALCHI SI CONFESSA 13:56 - Settimo appuntamento con "Supercinema" venerdì 13 aprile alle 23.45 su Canale 5, il rotocalco d'informazione di News Mediaset, realizzato in collaborazione con l'Anica e a cura di Antonello Sarno intervisterà in esclusiva Roberto Benigni che svelerà i segreti di "To Rome with love", il nuovo film di Woody Allen. E ancora Anna Falchi nella nuova veste di produttrice confessa: "I calendari? Acqua passata". - Settimo appuntamento con "" venerdì 13 aprile alle 23.45 su, il rotocalco d'informazione di, realizzato in collaborazione con l'Anica e a cura diintervisterà in esclusivache svelerà i segreti di "", il nuovo film di. E ancoranella nuova veste di produttrice confessa: "I calendari? Acqua passata".

A seguire, TuttoBenigni, un servizio che ripercorre le tappe della carriera dell'attore e regista toscano: dal film con Massimo Troisi "Non ci resta che piangere" ai tre Oscar de "La vita è bella". "Fare un film o andarlo a vedere è un atto d’amore – dice Benigni– e come dice Dante non puoi essere amato senza riamare il pubblico che ti vuol bene!".



E ancora, intervista-verità ad Anna Falchi che racconta della svolta data alla sua carriera: "Da attrice sono diventata produttrice. E' giusto impegnarsi per fare dei bei film, e se non ci riesco davanti alla cinepresa, ci proverò standovi dietro. I calendari? Ormai è acqua passata se mia figlia mi dicesse che vuol farne uno anche lei, la mia risposta sarebbe NO!".



A "Supercinema" anche le ultime anticipazioni dal 65esimo Festival di Cannes: dopo la fuga di notizie sul Web, dalla Croisette smentiscono le indiscrezioni, ma intanto ecco le prime immagini di molti dei film in pole position da Moonrise Kingdom di Wes Anderson a "Cosmopolis" con l’ex vampiro Robert Pattinson. E, come ogni settimana, nella rubrica "Eva contro Eva", è Ambra Angiolini la new entry nella sfida tra le star più votate dal pubblico di Supercinema, ancora dominata da Claudia Gerini. Infine tutte le uscite in sala ed al box office e molte altre rubriche con notizie e anticipazioni sul cinema.