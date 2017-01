Il caso Ragusa a "Quarto Grado"

foto Ufficio Stampa Mediaset 14:27 - Nuovo appuntamento con Salvo Sottile e "Quarto Grado" in onda su Retequattro, in diretta dal centro Palatino di Roma venerdì 13 aprile alle 21.10. Dopo il ritrovamento di alcune tracce biologiche nell’automobile di Antonio Fusi, l’uomo di 62 anni che afferma di aver accompagnato Roberta Ragusa alla stazione nella notte tra il 13 e il 14 gennaio scorso, si torna sulla misteriosa scomparsa della donna di San Giuliano Terme (in provincia di Pisa). - Nuovo appuntamento con Salvo Sottile e "Quarto Grado" in onda su Retequattro, in diretta dal centro Palatino di Roma venerdì 13 aprile alle 21.10. Dopo il ritrovamento di alcune tracce biologiche nell’automobile di Antonio Fusi, l’uomo di 62 anni che afferma di aver accompagnato Roberta Ragusa alla stazione nella notte tra il 13 e il 14 gennaio scorso, si torna sulla misteriosa scomparsa della donna di San Giuliano Terme (in provincia di Pisa).

Il settimanale a cura di Siria Magri si occuperà anche dell’aggressione ai danni di due avvocati ed esponenti politici del Paese: l’omicidio dell’avvocato Enzo Fragalà, ucciso nel febbraio 2012 davanti al Palazzo di giustizia di Palermo, e del Consigliere comunale dell’Udc Alberto Musy, ferito gravemente da alcuni colpi di pistola il 21 marzo scorso nel cortile di casa nel centro di Torino. Un testimone afferma di aver riconosciuto l’uomo che ha tentato di uccidere il consigliere. Si tratterebbe di un collega di Musy.



Salvo Sottile, in studio con Sabrina Scampini, ricorderà il caso di Ciccio e Tore Pappalardi: la madre è tornata in Procura per chiedere ulteriori indagini nei confronti di nove ragazzini, compagni di giochi dei figli.



Secondo un’indiscrezione sarebbe risultato negativo il primo test genetico sui campioni di saliva prelevati a tre operai macedoni che, nell'aprile di un anno fa, erano impegnati in un cantiere sul pianoro di Colle San Marco e per questo coinvolti nelle indagini sul delitto di Melania Rea. Alla luce di questo fatto, “Quarto Grado” darà conto delle ultime novità sul delitto della giovane donna di Somma Vesuviana.



Infine, il settimanale di Retequattro proporrà aggiornamenti sulla scomparsa di Mariella Cimò e tratterà il giallo della morte di madre e figlio trovati senza vita nella loro casa a Perugia.