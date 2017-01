Lisa Edelstein nuda per la Peta

foto Dal Web Correlati CHE TRASPARENZE HOT!

Tutta nuda e sdraiata su un prato di cavoli. Lisa Edelstein è la nuova testimonial della Peta. D'altronde Lisa Cuddy di "Dr. House" non ha mai nascosto di essere una vegetariana convinta e di dedicare molto del suo tempo agli animali. "Una dieta ricca di frutta e verdura non è solo buona per il vostro corpo, ma anche per il pianeta", dice.

"Una dieta vegetariana è una parte molto importante di ciò che dobbiamo fare per aiutare l'ambiente - dice l'attrice 44enne - L'industria della carne è molto tossica per l'ambiente. Senza contare che ci sono un sacco di cose crudeli che vengono fatte agli animali e il letame è estremamente tossico".



L'attrice che da tempo ha annunciato l'addio alla serie tv medical che l'ha resa famosa non comparirà neppure nell'ultima puntata del "Dr. House" che negli Stati Uniti andrà in onda il 21 maggio. Lisa infatti adesso è impegnata in "The Good Wife", in cui veste i panni di un avvocato. Le buone cause le sono sempre piaciute.